Si sposa al mattino e muore la sera per un malore | addio ad Andrea

È la tragica storia di Andrea Labriola, 60enne di Udine, deceduto a causa di un malore dopo il rientro a casa dalle nozze. Udine, si sposa al mattino e muore quando torna casa. Andrea aveva appena coronato il suo sogno d'amore sposando Tatania.

UDINE - Muore a poche ore di distanza dal suo matrimonio. Lutto a Udine per la tragica scomparsa di Andrea Labriola, 60 anni compiuti lo scorso mese di marzo, udinese, per molti anni residente in ... Al mattino aveva coronato il suo sogno, sposando la compagna Tatiana. La sera è deceduto. È la struggente storia di Andrea Labriola, 60enne di Udine, deceduto a causa di un malore.