Milan e Napoli illuminano un percorso: primato in classifica con un mercato senza sprechi (Di venerdì 16 settembre 2022) Domenica a San Siro si affronteranno due delle tre squadre in vetta alla classifica: Milan e Napoli. Due club che hanno indicato una strada da seguire a tutti gli altri: una politica morigerata, un mercato senza sprechi, che finora ha pagato, visti i risultati calcistici. Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive: “ci ritroviamo con due club che illuminano un percorso: qui si parla di prime della classifica appaiate a pari punti, di capacità tecnica nell’individuare giocatori giovani o di qualità (riferimento ai due che non ci saranno: Leao e Osimhen) ma pure di gestione economica”. Sia De Laurentiis che il gruppo Elliott hanno lavorato per aggiustare i conti. Sarà il derby della morigeratezza. “De Laurentiis da una parte e il gruppo Elliot dall’altra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022) Domenica a San Siro si affronteranno due delle tre squadre in vetta alla. Due club che hanno indicato una strada da seguire a tutti gli altri: una politica morigerata, unsprechi, che finora ha pagato, visti i risultati calcistici. Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive: “ci ritroviamo con due club cheun: qui si parla di prime dellaappaiate a pari punti, di capacità tecnica nell’individuare giocatori giovani o di qualità (riferimento ai due che non ci saranno: Leao e Osimhen) ma pure di gestione economica”. Sia De Laurentiis che il gruppo Elliott hanno lavorato per aggiustare i conti. Sarà il derby della morigeratezza. “De Laurentiis da una parte e il gruppo Elliot dall’altra ...

