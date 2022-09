Memorial Pantani | a Cesenatico ecco Bernal e Nibali

(Di venerdì 16 settembre 2022) Saranno 145 i corridori al via delMarco- Gran Premio Sidermec che si correrà sabato con partenza da Piazza Saffi a Forlì (via alle ore 11,30) per concludersi adopo 188,6 ...

... tra gli altri, alcuni corridori che hanno già scritto il proprio nome nell'albo d'oro del, vale a dire Francesco Gavazzi (2016), Diego Ulissi (2015), Sacha Modolo (2013) ed Elia ...Sabato 17 andrà in scena ilMarcoe la Bardiani CSF Faizanè sarà al via con una formazione competitiva e adatta ai diversi possibili scenari di corsa. I Ds Roberto Reverberi e Luca Amoriello guideranno il team ...Saranno 145 i corridori al via domani del Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec che si correrà con partenza da Piazza Saffi a Forlì (via alle ore 11,30) per concludersi a Cesenatico dopo 188,6 ...Avrà luogo durante la giornata di sabato 24 settembre, a Sarcedo la gara ciclistica riservata alla categoria juniores femminile ‘7° memorial Valeria Cappellotto’ e ‘4° memorial Giancarlo Pigato’, orga ...