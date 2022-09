Mel C delle Spice Girls abusata prima di un concerto: il racconto (Di venerdì 16 settembre 2022) Il forte racconto di Mel C In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Mel C, ex volto della Spice Girls. La cantante infatti ha raccontato al podcast di Elizabeth Day “How to fail” di essere stata abusata sessualmente il giorno prima del suo primissimo concerto con la band femminile più famosa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il fortedi Mel C In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Mel C, ex volto della. La cantante infatti ha raccontato al podcast di Elizabeth Day “How to fail” di essere statasessualmente il giornodel suo primissimocon la band femminile più famosa L'articolo proviene da Novella 2000.

