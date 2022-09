Italia, i convocati di Mancini per Inghilterra e Ungheria: prima chiamata in Nazionale per Mazzocchi (Di venerdì 16 settembre 2022) Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per gli imminenti impegni contro Inghilterra e Ungheria in Nations League. Alla prima chiamata i portieri Provedel e Vicario e il terzino Mazzocchi, in avanti spazio a Immobile, Gntono, Scamacca e Raspadori oltre a Cancellieri, Politano, Grifo e Zerbin, che infoltiscono l’elenco dei tanti giovani e outsider chiamati in Nazionale. Di seguito ecco l’elenco. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Robertoha diramato l’elenco deidell’per gli imminenti impegni controin Nations League. Allai portieri Provedel e Vicario e il terzino, in avanti spazio a Immobile, Gntono, Scamacca e Raspadori oltre a Cancellieri, Politano, Grifo e Zerbin, che infoltiscono l’elenco dei tanti giovani e outsider chiamati in. Di seguito ecco l’elenco. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti ...

