"I Fatti Vostri": cheesecake all'uva di Ernst Knam (Di venerdì 16 settembre 2022) I Fatti Vostri, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere Ernst Knam, affiancato dalla moglie. Ecco la cheesecake all'uva. Ingredienti Base: biscotti secchi, burro (es. 150 g biscotti, 75 g burro) Crema: 100 g zucchero, 4 tuorli, 200 g formaggio spalmabile, 300 g ricotta, 15 g colla di pesce, 50 ml latte, 200 g panna semi montata Acini d'uva bianca Procedimento Sbricioliamo finemente i biscotti integrali, utilizzando un mixer o un mattarello. Sciogliamo il burro e mescoliamo i due ingredienti. Trasferiamo il composto ottenuto all'interno di una tortiera e, con un cucchiaio, compattiamo alla base. Lasciamo raffreddare in ...

