Borsa: Milano apre in calo, - 1,3% (Di venerdì 16 settembre 2022) Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,3% a 22.073 punti. . 16 settembre 2022

