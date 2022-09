Bianca Guaccero dice addio al passato | “Me ne sono andata” | dopo la delusione | cambia tutto

Leggi su ck12

(Di venerdì 16 settembre 2022) Attrice e conduttrice,ha preso una decisione irremovibile per il proprio futuro. L’ha fatto davvero(Screen da Instagram)il debutto al cinema con “Terra Bruciata” di Fabio Segatori nel 1999, perla strada dell’attrice si è spianata. Nel giro di pochi anni, infatti, ha ricoperto importanti ruoli sia cinematografici che televisivi, alternando però anche esperienze come conduttrice.aver affiancato Pippo Baudo nel Festival di Sanremo del 2008, è diventata famosa al pubblico della Rai sopratper Detto Fatto, che ha condotto dal 2019 sino alla sua chiusura, nel 2022.il fattaccio, però, per lei si è chiusa una parentesi di vita che mai ...