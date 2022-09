Avellino Summer Fest | il bilancio di Luongo | “È stata un’estate meravigliosa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“A qualche giorno dall’ultimo spettacolo dell’, voglio scrivere qualche parola per raccontare questa lunga e bellissima esperienza. A detta di molti, quella appena conclusa èuna delle estati più belle, in termini di iniziative ed eventi, che il nostro capoluogo ricordi”. Così l’Assessore alle Politiche Giovanili, Stefano. “Facciamo un passo indietro. Venivamo da due anni di limitazioni e chiusure a causa del Covid e oltre alle drammatiche conseguenze sanitarie, non possiamo dimenticarci i danni che la pandemia ha generato da un punto di vista economico, ma anche sociale e culturale. Era nostra volontà quella di generare entusiasmo e ricreare senso di comunità tra le strade della nostra città. Abbiamo così ideato e attuato una programmazione ...