ASL di Asti: Concorso per 4 Dirigenti Medici (Di venerdì 16 settembre 2022) L'Azienda Sanitaria Locale AT di Asti ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione. L'assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1147 del 2 agosto 2022 è bandito Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione con iscrizione on-line. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ...

