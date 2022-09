Zelensky coinvolto in incidente auto a Kiev: no ferite gravi (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Kiev mentre si trovava a bordo di una vettura. Lo riferisce il portavoce presidenziale ucraino, Serhii Nykyforov, sul suo account Facebook sottolineando che il presidente, visitato da un medico, non ha riportato ferite gravi. Sulla dinamica, aggiunge Nykyforov, indagheranno le forze dell'ordine. Zelensky ha trascorso parte della giornata a fianco delle truppe che hanno partecipato alla liberazione della città di Izyum, nell'est del Paese. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrè rimastoin unstradale amentre si trovava a bordo di una vettura. Lo riferisce il portavoce presidenziale ucraino, Serhii Nykyforov, sul suo account Facebook sottolineando che il presidente, visitato da un medico, non ha riportato. Sulla dinamica, aggiunge Nykyforov, indagheranno le forze dell'ordine.ha trascorso parte della giornata a fianco delle truppe che hanno partecipato alla liberazione della città di Izyum, nell'est del Paese.

