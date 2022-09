“Un terzo cesareo potrebbe mettermi in pericolo di vita?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 15 settembre 2022) Salve dottore, da un po’ di tempo sto avendo desiderio di avere un altro bambino, sarebbe il. Dovrei però affrontare un altro. Questa cosa mi fa paura e mi paralizza all’idea. Ho paura di non uscire viva dalla sala operatoria e di non poter vedere crescere i miei figli. Allo stesso tempo il desiderio di un altro figlio è forte. So che se continuerò a reprimere questa cosa me ne pentirò in futuro. Ci sono davvero tanti rischi? L’ultimo figlio compirà tre anni a novembre. Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.