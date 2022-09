San Salvatore Telesino | scontro tra auto | in due finiscono in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di paura sulla strada che collega Telese Terme ed Alife, nel territorio di San. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate due vetture. Una di queste ha terminato la propria corsa adagiata sul fianco sinistro, tenendo in ostaggio una donna che è stata liberata in un secondo momento. Sul posto la polizia e l’ambulanza, che ha trasportato due feriti in, apparsi però coscienti e solo spaventati per l’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.