Preghiera della sera 15 Settembre 2022: “Insegnami a non giudicare” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Insegnami a non giudicare”. É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 settembre 2022) “a non”. É lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

GiovaQuez : La preghiera del Padre Nostro è stata trovata incisa su una parete della `camera delle torture´ scoperta nella citt… - santegidionews : Per riascoltare la preghiera per la pace in Ucraina e nel mondo, nella festa dell’Esaltazione della croce. Con la m… - Pontifex_it : Rivolgo uno speciale saluto al caro popolo dell’Etiopia, che oggi celebra il suo tradizionale Capodanno: assicuro l… - monicascapin77 : RT @donTonio66: Festa della Esaltazione della Santa Croce. 'Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui ab… - GiuseppePiu1 : @PeterWo31671308 @ITALOFRANCESE1 @LeneLepre @spagnuolo_mara @nuvola1000 @Annroveda @emmpad2 @rochasantospisa… -