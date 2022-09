Nuovo aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip 3 con patch di settembre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 settembre 2022) Poche ore fa il colosso di Seul ha rilasciato l’alla One UI 4.1.1 per il3. Quest’oggi è stato divulgato un altro upgrade per lo smartphone pieghevole. Questa volta, l’porta ladi sicurezza di2022. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultima release per il3 porta il firmware alla versione F711BXXS2CVHF. Ilsoftware è stato lanciato in Europa e tutti i Paesi della regione dovrebbero iniziare a riceverlo entro i prossimi giorni. Gli altri mercati globali potrebbero ricevere l’entro un paio di settimane. Secondo la documentazione di sicurezza dell’OEM asiatico, la ...