Meteo, anticiclone in declino: tornano temporali e grandinate (Di giovedì 15 settembre 2022) In queste ore l’anticiclone si sta defilando dall’Italia, con il Meteo che riabbraccerà piogge, temporali e persino grandinate: le previsione. Il Meteo italiano è destinato a stupire nelle prossime ore, con l’anticiclone che va defilandosi per fare spazio alle precipitazioni. Avremo quindi un graduale peggioramento: scopriamo quali regioni verranno colpite dai fenomeni. Finalmente il tempo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) In queste ore l’si sta defilando dall’Italia, con ilche riabbraccerà piogge,e persino: le previsione. Ilitaliano è destinato a stupire nelle prossime ore, con l’che va defilandosi per fare spazio alle precipitazioni. Avremo quindi un graduale peggioramento: scopriamo quali regioni verranno colpite dai fenomeni. Finalmente il tempo L'articolo proviene da Inews24.it.

agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Tendenza meteo per i prossimi 10 giorni: anticiclone in declino, in arrivo piogge e tempor… - infoitinterno : Meteo Editoriale di Martedì 13 Settembre: Anticiclone Bacco con Caldo africano, poi l'Autunno all'improvviso - palermo24h : Meteo Messina. Weekend con l'anticiclone africano, caldo e temperature in aumento - ciaktelesud : Il caldo ha le ore contate: in arrivo l’anticiclone Bacco, poi l’autunno #Attualità #Anticiclone #autunno #meteo… - TuttoQuaNews : RT @3BMeteo: ?? #Anticiclone in declino a partire dal Centro-Nord tra #mercoledì e #venerdì con l'arrivo di forti #temporali e #grandine, e… -