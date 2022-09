LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Sofia Raffaeli vuole continuare a stupire!

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Non eccezionale l’esercizio di Vedeneeva, che si ferma a 29.450, complice un 0.05 di penalità per non aver finito in tempo con la musica. 20:07 La prima ginnasta ad esibirsi alle clavette è stata la slovena Ekaterina Vedeneeva. 20:04 Tra pochi minuti riusciremo a darvi i primi aggiornamenti sulla gara. 20:01 Vi ricordiamo l’assenza obbligata di Daria Atamanov e Boryana Kaleyn, entrambe ferme ai box a causa di problemi fisici diversi. 19:58 Presentazione delle ginnaste in corso! 19:55 E’ quasi tutto pronto per l’inizio della gara! 19:52 Tutto ciò in attesa delle “Farfalle” che scenderanno in pedana a partire da domani e che andranno a caccia del titolo dopo quanto successo agli Europei. 19:49 Fino a ieri mai un’individualista azzurra era salita sul gradino più alto del podio mondiale, ormai siamo in una ...