Lecce: torna disponibile il bomber, sarà subito in campo? (Di giovedì 15 settembre 2022) Salernitana-Lecce in arrivo già domani sera allo stadio Arechi. Si stringe il cerchio per quanto riguarda le formazioni da schierare e per il Lecce di mister Baroni c'è una novità importante. Si è allenato in gruppo Gabriel Strefezza, giocatore fondamentale nello scacchiere tattico offensivo, in grado di dare estro e gol all'attacco poco prolifico finora L'articolo proviene da Webmagazine24.

