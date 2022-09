«La bara della Regina è vuota»: tutte le teorie del complotto sulla morte di Elisabetta II (Di giovedì 15 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta II non ha rappresentato solo motivo di cordoglio: è stata anche carburante per la fantasia dei complottisti. L’ultima affascinante teoria sul tema riguarda la sua bara. Ieri, mercoledì 14, il feretro della defunta sovrana è stato trasportato da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster, dove rimarrà fino al momento delle esequie per consentire al pubblico di omaggiarla. Eppure, secondo alcuni, gli omaggi sarebbero rivolti a una cassa vuota. Questo è quanto si mormora per esempio su un sito britannico per genitori, Mumsnet, secondo quanto riporta Newsweek. A rafforzare la tesi arriva un’utente su Twitter, che con la sicumera di chi è al corrente di informazioni segrete afferma: «La Regina è sana e salva in una camera ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) LaII non ha rappresentato solo motivo di cordoglio: è stata anche carburante per la fantasia dei complottisti. L’ultima affascinante teoria sul tema riguarda la sua. Ieri, mercoledì 14, il feretrodefunta sovrana è stato trasportato da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster, dove rimarrà fino al momento delle esequie per consentire al pubblico di omaggiarla. Eppure, secondo alcuni, gli omaggi sarebbero rivolti a una cassa. Questo è quanto si mormora per esempio su un sito britannico per genitori, Mumsnet, secondo quanto riporta Newsweek. A rafforzare la tesi arriva un’utente su Twitter, che con la sicumera di chi è al corrente di informazioni segrete afferma: «Laè sana e salva in una camera ...

