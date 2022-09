Elvis: nel film è presente un easter egg su Quentin Tarantino (Di giovedì 15 settembre 2022) Baz Luhrmann, regista di Elvis, rivela che nel film è presente un easter egg su Quentin Tarantino di cui sperava nessuno si accorgesse. In un'intervista con Screen Rant, Buz Luhrmann ha rivelato di aver inserito un easter egg che fa riferimento a Quentin Tarantino all'interno di Elvis, la sua ultima pellicola incentrata sulla popstar e uscita nelle sale a giugno 2022. "Ci sono un paio di easter egg qua e là. C'è un momento in cui il Colonnello sta leggendo cosa accade nel mondo, e c'è un titolo che dice che Sharon Tate è stata uccisa. Lui dice, 'Povera Sharon Tate. Il mondo è impazzito?'. Austin è lì, e non so se qualcuno pensa al fatto che Quentin Tarantino ha davvero ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Baz Luhrmann, regista di, rivela che nelunegg sudi cui sperava nessuno si accorgesse. In un'intervista con Screen Rant, Buz Luhrmann ha rivelato di aver inserito unegg che fa riferimento aall'interno di, la sua ultima pellicola incentrata sulla popstar e uscita nelle sale a giugno 2022. "Ci sono un paio diegg qua e là. C'è un momento in cui il Colonnello sta leggendo cosa accade nel mondo, e c'è un titolo che dice che Sharon Tate è stata uccisa. Lui dice, 'Povera Sharon Tate. Il mondo è impazzito?'. Austin è lì, e non so se qualcuno pensa al fatto cheha davvero ...

