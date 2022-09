Elezioni, la campagna elettorale ai tempi di TikTok. Ma non basta l’algoritmo (Di giovedì 15 settembre 2022) di Marco Marangio Veloce e scandita a tempo di TikTok. Questa elezione 2022 un giorno verrà forse ricordata come, piaccia o non piaccia dal punto di vista comunicativo, essere stata la più breve e “balneare” della storia repubblicana, ma soprattutto per essere stata dominata dall’algoritmo di TikTok. Se la campagna elettorale del 2018 è stata probabilmente quella dominata dai social ormai “convenzionali” quali Facebook, Instagram e Twitter, quella odierna porta inevitabilmente con sé le novità comunicative e i leader politici non hanno fatto altro che adeguarsi. Sono lontani i tempi del 2018. Quattro anni fa Matteo Renzi giganteggiava sul “suo” Twitter con ben più di tre milioni di follower; Matteo Salvini mostrava ai suoi due milioni di follower su Facebook come si mangia la Nutella; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) di Marco Marangio Veloce e scandita a tempo di. Questa elezione 2022 un giorno verrà forse ricordata come, piaccia o non piaccia dal punto di vista comunicativo, essere stata la più breve e “balneare” della storia repubblicana, ma soprattutto per essere stata dominata daldi. Se ladel 2018 è stata probabilmente quella dominata dai social ormai “convenzionali” quali Facebook, Instagram e Twitter, quella odierna porta inevitabilmente con sé le novità comunicative e i leader politici non hanno fatto altro che adeguarsi. Sono lontani idel 2018. Quattro anni fa Matteo Renzi giganteggiava sul “suo” Twitter con ben più di tre milioni di follower; Matteo Salvini mostrava ai suoi due milioni di follower su Facebook come si mangia la Nutella; ...

