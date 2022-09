Draghi ci riprova: vuole tartassarci con la riforma del catasto. Stangata sulla casa (Di giovedì 15 settembre 2022) Continua l'estenuante maratona sulla delega fiscale. Sembrava tramontata a un metro dal traguardo, perché, eccetto i decreti, tutti i provvedimenti in corso d'iter parlamentare decadono con il passaggio tra due legislature. Poi, però, nella serata di ieri la partita pare essersi riaccesa. I fatti innanzitutto. La delega fiscale era stata approvata alla Camera, e mancava l'ultimo passaggio al Senato, dove è all'esame della commissione Finanze. Ma i partiti di maggioranza, martedì, non hanno trovato l'accordo per approvarla senza modifiche. Si tratta, come noto, di un provvedimento molto discusso, perché al suo interno contiene la riforma del catasto, che aveva rappresentato negli scorsi mesi un punto di scontro all'interno della maggioranza, su cui poi il centrodestra aveva chiuso l'accordo su alcune modifiche per evitare la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Continua l'estenuante maratonadelega fiscale. Sembrava tramontata a un metro dal traguardo, perché, eccetto i decreti, tutti i provvedimenti in corso d'iter parlamentare decadono con il passaggio tra due legislature. Poi, però, nella serata di ieri la partita pare essersi riaccesa. I fatti innanzitutto. La delega fiscale era stata approvata alla Camera, e mancava l'ultimo passaggio al Senato, dove è all'esame della commissione Finanze. Ma i partiti di maggioranza, martedì, non hanno trovato l'accordo per approvarla senza modifiche. Si tratta, come noto, di un provvedimento molto discusso, perché al suo interno contiene ladel, che aveva rappresentato negli scorsi mesi un punto di scontro all'interno della maggioranza, su cui poi il centrodestra aveva chiuso l'accordo su alcune modifiche per evitare la ...

