Docenti, libera professione e incarichi conferiti: quando c’è incompatibilità, cosa dice la normativa. Nota (Di giovedì 15 settembre 2022) Docenza, esercizio della libera professione e autorizzazione allo svolgimento di incarichi: un punto che crea spesso dubbi e su cui riepiloga e chiarisce l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Il DLgs. 297/1994 regola l’esercizio della libera professione all’articolo 408, comma 15, in base al quale “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) Docenza, esercizio dellae autorizzazione allo svolgimento di: un punto che crea spesso dubbi e su cui riepiloga e chiarisce l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Il DLgs. 297/1994 regola l’esercizio dellaall’articolo 408, comma 15, in base al quale “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio” L'articolo .

