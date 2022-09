AutoTorino e A2A insieme per la mobilità sostenibile (Di giovedì 15 settembre 2022) Gruppo AutoTorino, dealer automotive di riferimento nazionale presente in maniera capillare in tutto il Nord Italia, e A2A – tramite A2A Energia, società commerciale del Gruppo – hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un’offerta integrata dedicata alla mobilità elettrica, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale del singolo automobilista. La partnership prevede infatti di mettere a disposizione soluzioni per la ricarica dei veicoli, sia domestica sia su strada, che utilizzino solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificata da garanzia di origine. Grazie a questo accordo, i clienti di AutoTorino possono già oggi compiere una scelta di sostenibilità a 360 gradi usufruendo dell’offerta di un ‘ecosistema’ dedicato: al momento dell’acquisto di una vettura elettrica, infatti, vi è ora la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022) Gruppo, dealer automotive di riferimento nazionale presente in maniera capillare in tutto il Nord Italia, e A2A – tramite A2A Energia, società commerciale del Gruppo – hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un’offerta integrata dedicata allaelettrica, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale del singolo automobilista. La partnership prevede infatti di mettere a disposizione soluzioni per la ricarica dei veicoli, sia domestica sia su strada, che utilizzino solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificata da garanzia di origine. Grazie a questo accordo, i clienti dipossono già oggi compiere una scelta di sostenibilità a 360 gradi usufruendo dell’offerta di un ‘ecosistema’ dedicato: al momento dell’acquisto di una vettura elettrica, infatti, vi è ora la ...

