Auto a fuoco a Monreale

Un'Auto distrutta da un incendio questa mattina a Monreale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. A bruciare è stata un vecchio modello di una Lancia Ypsilon, lungo la Circonvallazione prima del bivio Villa Carolina. Il rogo è avvenuto attorno alle 7. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Monreale e dai vigili del fuoco.

