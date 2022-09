Trevisan-Siniakova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Portorose 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Martinaaffronterà Katerinanel primo turno del torneo Wta 250 di(cemento outdoor). L’azzurra torna in campo dopo la brutta sconfitta all’esordio allo US Open contro Rodina e va a caccia di riscatto. Al suo esordio in terra slovena troverà una giocatrice a cui lo slam statunitense ha portato fortuna visto che, insieme a Krejcikova, si è assicurata il torneo di doppio. La superficie è più congeniale alla giocatrice ceca, che infatti partirà favorita nonostante Martina sia accreditata della quarta testa di serie. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 14 settembre, alle ore 11:00. Latelevisiva è affidata a ...