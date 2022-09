Spalletti: «Abbiamo fatto una bellissima partita. Zielinski migliore in campo» (Di mercoledì 14 settembre 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sportmediaset al termine di Napoli-Rangers. Ecco le parole del tecnico partenopeo: partita – «Dopo questa partita si tiene il cervello acceso, non si va in escandescenza anche se è un risultato importantissimo. Complimenti ai calciatori che hanno giocato una bellissima partita. Loro non facevano la Champions League da 12 anni, avevano fatto male le ultime due partite, c’era da aver timore di questa reazione feroce dall’inizio. Invece Abbiamo retto, Abbiamo giocato. Loro hanno reso la partita più difficile per i continui duelli, però non Abbiamo mai perso di vista dove volevamo portare la partita. Nel primo tempo non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Lucianoha parlato ai microfoni di Sportmediaset al termine di Napoli-Rangers. Ecco le parole del tecnico partenopeo:– «Dopo questasi tiene il cervello acceso, non si va in escandescenza anche se è un risultato importantissimo. Complimenti ai calciatori che hanno giocato una. Loro non facevano la Champions League da 12 anni, avevanomale le ultime due partite, c’era da aver timore di questa reazione feroce dall’inizio. Inveceretto,giocato. Loro hanno reso lapiù difficile per i continui duelli, però nonmai perso di vista dove volevamo portare la. Nel primo tempo non ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Abbiamo avuto un giorno in più per preparare la partita. Ci aspettiamo una partita di grande intensit… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Pensiamo partita dopo partita valutando tanti aspetti. Le nostre attenzioni sono rivolte alla gara di… - napolista : Spalletti: «Ancora con l’anno scorso? Ma perché non l’ha vinto Ancelotti due anni fa il campionato?» A Mediaset: «… - Paroladeltifoso : Spalletti: “Lo scorso anno abbiamo fatto una grande stagione. Perché lo scudetto non lo aveva vinto Ancelotti?” - TOSADORIDANIELA : RT @cirofantaguzzi: Lo dicevo io era una partita da 0-3 e non mi spiegavo l'impostazione sonnacchiosa che aveva dato Spalletti ma abbiamo v… -