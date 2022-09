Scuola: Ancona, "bello rivedere compagni senza mascherina" (Di mercoledì 14 settembre 2022) "E' stato un piacere ritornare a vedere i nostri compagni di istituto" senza mascherina e anche "vedere ragazzi" che avevano iniziato la Scuola nel periodo della pandemia "e che quindi non avevamo mai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "E' stato un piacere ritornare a vedere i nostridi istituto"e anche "vedere ragazzi" che avevano iniziato lanel periodo della pandemia "e che quindi non avevamo mai ...

AnsaMarche : Scuola: prima campanella Marche, cerimonia ad Ancona. Dirigente Usr in Iis tecnico/professionale,'regione manifattu… - CentroPagina : Nella sua lettera indirizzata agli studenti e ai docenti, il presidente della Regione Marche rivolge un augurio per… - viverepesaro : Successo per la prima lezione della 17° edizione della scuola per imprenditori di Confartigianato Ancona-Pesaro Urb… - viverefano : Successo per la prima lezione della 17° edizione della scuola per imprenditori di Confartigianato Ancona-Pesaro Urb… - vivereancona : Successo per la prima lezione della 17° edizione della scuola per imprenditori di Confartigianato Ancona-Pesaro Urb… -