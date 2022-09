Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: 'Appello alla responsabilita' da parte della Commissione di Garanzia sugli scioperi che chiede di ridurre da otto a quatt… - Agenzia_Ansa : 'Appello alla responsabilita' da parte della Commissione di Garanzia sugli scioperi che chiede di ridurre da otto a… - iconanews : Scioperi:Garante, appello a ridurre a 4 ore stop Tpl il 16 - News24_it : Scioperi:Garante, appello a ridurre a 4 ore stop Tpl il 16 - fisco24_info : Scioperi:Garante, appello a ridurre a 4 ore stop Tpl il 16: Per evitare pregiudizio diritti cittadini alla ripresa… -

La Commissione di Garanzia sugli scioperi chiede di ridurre da otto a quattro ore lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per venerdì 16. "La Commissione - si legge - ha deliberato di rivolgere un forte appello al senso di responsabilità" per evitare disagi "nella delicata fase di ripresa delle attività scolastiche, lavorative e produttive che segue la pausa estiva". E' quanto si legge negli inviti della Commissione di Garanzia sugli scioperi ai sindacati Filt, Fit, Uilt, Faisa Cisal, Ugl Fna, Orsa, Asstra, Anav, Agens e Confsal.