Questo non è un articolo del Corriere della Sera, è un fotomontaggio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 10 settembre 2022 è stata pubblicata su Twitter la foto di un presunto articolo del Corriere della Sera intitolato "La rete di Biden in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Washington". Nell'immagine è presente anche un sommario, che recita: «Il materiale raccolto dal Copasir individua i canali usati per la propaganda e ricostruisce i contatti. Così la «macchina» fa partire la controinformazione nei momenti chiave attaccando «quelli dalla parte dei russi»». Il testo è accompagnato da otto fotografie di presunti personaggi che farebbero «propaganda per Washington», tra i quali appaiono giornalisti e conduttori televisivi quali: Lilli Gruber, David Parenzo, Federico Rampini, Gianni Riotta, Alan Friedman, Enrico Mentana, Fabio Fazio e Roberto Saviano. Si tratta di un fotomontaggio.

