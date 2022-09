Questa è una guerra contro la nostra energia, i nostri valori e il nostro futuro, dice Ursula von der Leyen (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il tema più importante del discorso sullo stato dell’Unione europea, tenuto a Strasburgo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen è quello della guerra. E non si è tirata indietro nel dire le cose con chiarezza: «Il coraggio ha un nome: Ucraina». Ha spiegato che l’impegno di Bruxelles non si fermerà fino a che la guerra voluta dalla Russia non sarà finita: «È il momento di essere risoluti. Siamo pronti a resistere a lungo. La ricostruzione dell’Ucraina richiederà tempo», ha spiegato, aggiungendo che tornerà a Kyjiv per parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Poi ha parlato della crisi economica ed energetica, e del sostegno di cui hanno bisogno imprese e cittadini degli Stati membri: «Oggi il 9% del gas importato proviene dalla Russia. Nel 2021 era il 40%. Bisogna però ridurre la domanda di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il tema più importante del discorso sullo stato dell’Unione europea, tenuto a Strasburgo dalla presidente della Commissionevon derè quello della. E non si è tirata indietro nel dire le cose con chiarezza: «Il coraggio ha un nome: Ucraina». Ha spiegato che l’impegno di Bruxelles non si fermerà fino a che lavoluta dalla Russia non sarà finita: «È il momento di essere risoluti. Siamo pronti a resistere a lungo. La ricostruzione dell’Ucraina richiederà tempo», ha spiegato, aggiungendo che tornerà a Kyjiv per parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Poi ha parlato della crisi economica ed energetica, e del sostegno di cui hanno bisogno imprese e cittadini degli Stati membri: «Oggi il 9% del gas importato proviene dalla Russia. Nel 2021 era il 40%. Bisogna però ridurre la domanda di ...

