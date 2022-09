Mitrovic non riesce a smettere di segnare

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Aleksandarsegna di testa affossando difensori, spizzando cross che piovono dall’esterno, anticipando senza paura portieri avventurosi. Segna col destro tap-in facili, oppure tirando bombe dopo movimenti da ballerino; segna su rigore, in diagonale di sinistro, tirando angolato o centrale. Segna in stadi pieni, in pomeriggi in cui nel nord dell’Inghilterra c’è una luce che sembra disegnata, in serate con una pioggia fina e la nuvoletta di fumo che gli esce dalla bocca. Segna gol belli e brutti, ma ai tifosi del Fulham poco importa: cantano “Mitro’s on fire” e lo venerano come una leggenda. Non ha fatto neanche in tempo ad arrivare a 100 gol con il Fulham (li trovate tutti qui, forse il modo migliore che avete oggi di spendere 20 minuti e 46 secondi), che sono diventati 102. Per fermarlo è dovuta morire la regina, ma la conta è pronta per ripartire da ...