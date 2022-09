Lutto grave per Elisa Isoardi, triste addio proprio nei giorni del suo ritorno in tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) La lunga serie di affezionati e fedeli ammiratori che popolano il suo profilo Instagram, oltre 600mila, ricordava il bene infinito che Elisa Isoardi voleva e vorrà sempre a sua nonna. “Memè, io la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia”, aveva rivelato circa un anno fa ai fan. Purtroppo è morta e ha dovuto dirle addio. La conduttrice aveva anche avuto modo di spiegare quanto le dispiacesse non poter stare con la nonna per via del lavoro, ma anche del Covid. “Poter parlare ancora con lei, vedendo nei suoi occhi la stessa luce e forza che rivedo in me stessa”, aveva raccontato con enorme tenerezza, devozione. La rete sta consolando Elisa Isoardi. Lutto per Elisa Isoardi “I nonni ci lasciano una impronta nell’anima per ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 14 settembre 2022) La lunga serie di affezionati e fedeli ammiratori che popolano il suo profilo Instagram, oltre 600mila, ricordava il bene infinito chevoleva e vorrà sempre a sua nonna. “Memè, io la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia”, aveva rivelato circa un anno fa ai fan. Purtroppo è morta e ha dovuto dirle. La conduttrice aveva anche avuto modo di spiegare quanto le dispiacesse non poter stare con la nonna per via del lavoro, ma anche del Covid. “Poter parlare ancora con lei, vedendo nei suoi occhi la stessa luce e forza che rivedo in me stessa”, aveva raccontato con enorme tenerezza, devozione. La rete sta consolandoper“I nonni ci lasciano una impronta nell’anima per ...

