L'influenza è tornata, sarà ad alta intensità. Rezza: 'Senza mascherine e distanziamento è un'incognita' (Di mercoledì 14 settembre 2022) L' autunno è ad un passo e questo scampolo d'estate ci sta regalando giornate ancora molto calde. Un clima che non ci fa certo pensare all' influenza stagionale. Eppure, i primi casi sono già stati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) L' autunno è ad un passo e questo scampolo d'estate ci sta regalando giornate ancora molto calde. Un clima che non ci fa certo pensare all'stagionale. Eppure, i primi casi sono già stati ...

Giusy29037023 : RT @itsmeback_: Vuoi vedere che sfrutteranno il fatto di lasciarci al freddo (influenza) per poter dire che i contagi sono saliti e che l'e… - Marco1999Busa : RT @itsmeback_: Vuoi vedere che sfrutteranno il fatto di lasciarci al freddo (influenza) per poter dire che i contagi sono saliti e che l'e… - CastigamattU : RT @itsmeback_: Vuoi vedere che sfrutteranno il fatto di lasciarci al freddo (influenza) per poter dire che i contagi sono saliti e che l'e… - Toniapatty : RT @itsmeback_: Vuoi vedere che sfrutteranno il fatto di lasciarci al freddo (influenza) per poter dire che i contagi sono saliti e che l'e… - metaanto : RT @itsmeback_: Vuoi vedere che sfrutteranno il fatto di lasciarci al freddo (influenza) per poter dire che i contagi sono saliti e che l'e… -