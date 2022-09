Fianco a fianco | William ed Harry uniti per la regina Elisabetta

(Di mercoledì 14 settembre 2022) I principihanno di nuovo messo da parte le divergenze personali per amore della. I due fratelli, ridopo lunghi mesi di silenzi, hanno accompagnatoil corteo che portava il feretro della Sovrana fuori da Buckingham Palace. Una processione silenziosa ma toccante, che a molti ha ricordato quella di tanti anni fa in cui i due figli di Carlo accompagnavano le spoglie della madre. Con il corte di oggi, la bara dellaha lasciato per l’ultima volta Buckingham Palace, che è stata per 70 anni la sua residenza ufficiale. La Sovrana riposerà adesso nella sala principale della Westminster Hall di Londra. Per raggiungere il luogo hanno ...

ladyonorato : Ora è ufficiale: Meloni e Draghi hanno lavorato fianco a fianco. E continueranno a farlo… quindi se vi è piaciuto D… - ItaliaViva : L'#ItaliaSulSerio è al fianco del Presidente #Draghi affinché faccia tutto quello che serve al Paese. Non come il… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Non possiamo avere i tifosi al nostro fianco ma sono sicuro che saranno presenti lo stesso. Percepiam… - _felisiahale : tanti auguri al fiorellino più bello di tutti. spero tu possa passare una giornata piena di felicità ed amore. sono… - BeppeSalsa : @LegaSalvini Magari a Baggio, di fianco alla centrale nucleare -

PuntoSicuro

Mentre ancora si discute in merito al disgelo - vero o presunto - tra i fratelli Windsor, William e Harry appaiono di nuovo assieme,, dietro il feretro della regina mentre che ha lasciato la sua casa londinese - Buckingham Palace - per arrivare a Westminster Hall. William è in alta uniforme, un onore che al fratello è stato ...Lady Middleton ha i capelli sciolti, l'espressione del volto composta e triste, mentre al suoCamilla che da due giorni porta la collana con diverse fila di perle, un omaggio a Elisabetta, ... One HSE: sempre al fianco degli HSE Manager -... Conad Adriatico sta lavorando per fronteggiare questo momento storico al fianco dei propri soci imprenditori e con una rinnovata attenzione alla salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...