(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Labitalia) - "Sullasulnei punti programmatici deiche concorrono alla competizione elettorale del 25 settembre dobbiamo dire che non c'è. Oltre ai soliti, peraltro nemmeno rispondenti all'urgenza del momento considerati i disastrosi dati sul trend del 2022, nessuno sembra aver preso seriamente a cuore il tema dellasule delle malattiere professionali". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente dell', Zoello, interviene sul tema dellasulneielettorali delle forze politiche. "Un po' ce lo aspettavamo -continua- un po' no. Ce ...

lifestyleblogit : Elezioni, Forni (Anmil): 'In programmi partiti quasi nulla su sicurezza su lavoro, solo proclami' - -

TorinoToday

... martedì 13 settembre, ha rivelato di essere nel 40% di italiani indecisi in vista delle... ma comincio a pensare che tra poco ismetteranno di fare il pane, perché c'è una guerra che i ...A Stoccolma, dove le ultimehanno visto l'exploit del partito di estrema destra di Jimmie ...del settore ceramica che in attesa del price cap hanno deciso di spegnere momentaneamente i. ... Elezioni politiche, i candidati di Unione Popolare a Torino e provincia Per gli ultimi sondaggi politici Pd e M5s insieme potevano giocarsela contro il centrodestra sia alle elezioni politiche sia in Sicilia: ora invece Meloni è vicina ai “pieni poteri”.Venerdì l’inaugurazione al centro sociale La Tozzona. Degli Esposti e Trotta: "Nulla è ancora scritto. Ora serve grande determinazione" ...