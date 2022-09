Camilleri irrompe nella par condicio

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Prima di tutto, è necessario commentare brevemente la proposta di Rampelli fratello d’Italia di sospendere le puntate programmate del commissario Montalbano, per non turbare la serenità del voto. La presenza L'articolo proviene da il manifesto.

La Repubblica

Intanto, visto che è iniziata la battaglia per i libri da ombrellone,una novità al secondo ... A seguire De Giovanni, una raccolta di sei racconti di Andrea(1925 - 2019), per la ...Intanto, visto che è iniziata la battaglia per i libri da ombrellone,una novità al secondo ... A seguire De Giovanni, una raccolta di sei racconti di Andrea(1925 - 2019), per la ... Camilleri in cuffia: otto gialli di Montalbano diventano audiolibri