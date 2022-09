Al Castello di Santa Severa va in scena lo spettacolo “Omaggio a Pasolini” di e con Agostino De Angelis (Di mercoledì 14 settembre 2022) Santa Marinella – Il Comune di Santa Marinella, nella persona del Sindaco Pietro Tidei e della Delegata al Castello di Santa Severa, Paola Fratarcangeli, presentano insieme alle Associazioni Culturali Santa Marinella Viva e ArcheoTheatron, la terza tappa dell’VIII Edizione del Santa Marinella Short Film Festival promosso da Regione Lazio e LazioCrea con lo spettacolo teatrale multimediale “Omaggio a Pier Paolo Pasolini, luoghi, linguaggi e tradizioni popolari” di e con Agostino De Angelis, il prossimo 17 settembre 2022 alle ore 19.30 nella suggestiva cornice di piazza della Rocca al Castello di Santa Severa. Lo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022)Marinella – Il Comune diMarinella, nella persona del Sindaco Pietro Tidei e della Delegata aldi, Paola Fratarcangeli, presentano insieme alle Associazioni CulturaliMarinella Viva e ArcheoTheatron, la terza tappa dell’VIII Edizione delMarinella Short Film Festival promosso da Regione Lazio e LazioCrea con loteatrale multimediale “a Pier Paolo, luoghi, linguaggi e tradizioni popolari” di e conDe, il prossimo 17 settembre 2022 alle ore 19.30 nella suggestiva cornice di piazza della Rocca aldi. Lo ...

ilfaroonline : Al Castello di Santa Severa va in scena lo spettacolo “Omaggio a Pasolini” di e con Agostino De Angelis - 0766news_TripTv : ?? Al Castello di Santa Severa In scena lo spettacolo “Omaggio a Pasolini” di e con Agostino De Angelis per la 3° Ta… - lextraweb : 'Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa', chiusa domenica scorsa l'edizione 2022 della rassegna -… - LuigiaFio : RT @annanapolanogue: #SantegidioAversa??Martedì 13 settembre #PreghieraconMariaMadrediMisericordia ore 20.00????ci sarà anche Don Gervais Pre… - DarkPigna : @mottasonoio live al Castello di Santa Severa (Roma) 11-09-2022 @locustabooking #francescomotta #indierock #live… -