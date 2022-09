VR46 Racing, confermati Marini e Bezzecchi per la MotoGP 2023 (Di martedì 13 settembre 2022) Ancora due piloti italiani nel team VR46 Racing per la prossima stagione di MotoGP. Gli stessi, in realtà, di quest’anno. Dopo aver confermato Marco Bezzecchi, infatti, i vertici del team satellite di Ducati (corrono con due Desmosedici come Gresini e Pramac) ha ufficializzato la permanenza anche di Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi al suo secondo anno nella classe regina delle due ruote. Attualmente, il pilota italiano si trova al dodicesimo posto in classifica con 82 punti e si è classificato quarto nelle ultime due gare (Austria e San Marino), suo miglior risultato in carriera. VR46 Racing, sarà nuovamente team tutto italiano: le parole di Luca Marini dopo il rinnovo contrattuale (Credit foto – pagina Facebook Mooney ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Ancora due piloti italiani nel teamper la prossima stagione di. Gli stessi, in realtà, di quest’anno. Dopo aver confermato Marco, infatti, i vertici del team satellite di Ducati (corrono con due Desmosedici come Gresini e Pramac) ha ufficializzato la permanenza anche di Luca, fratellastro di Valentino Rossi al suo secondo anno nella classe regina delle due ruote. Attualmente, il pilota italiano si trova al dodicesimo posto in classifica con 82 punti e si è classificato quarto nelle ultime due gare (Austria e San Marino), suo miglior risultato in carriera., sarà nuovamente team tutto italiano: le parole di Lucadopo il rinnovo contrattuale (Credit foto – pagina Facebook Mooney ...

lacittanews : ROMA - 'Sono molto felice di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023'. Sono qu… - F1ingenerale_ : MotoGP | UFFICIALE: Il Mooney VR46 Racing Team conferma Luca Marini per il 2023 - theshieldofspo1 : Confermata la line up del team di Valentino Rossi per la prossima stagione. #TSOS // #MotoGP // #MotoGP2023 //… - moto6310 : RT @gponedotcom: Non era di certo un mistero, ma oggi è arrivata la conferma. Luca Marini sarà ancora in sella ad una Ducati gestita dal VR… - gponedotcom : Non era di certo un mistero, ma oggi è arrivata la conferma. Luca Marini sarà ancora in sella ad una Ducati gestita… -