Un orso polare tra i palazzi di Milano, un murales per sensibilizzare sul cambiamento climatico. L'opera dello street artist VIM a San Siro (Di martedì 13 settembre 2022) Un orso polare al centro del quartiere San Siro a Milano: è dipinto in un murales, realizzato dall'artista catanese VIM. Il cambiamento climatico è il tema al centro dell'opera: sulla facciata di oltre sedici metri del palazzo, in via Albertinelli 5, l'animale è tratteggiato in una scena in cui rischia di affogare. Sotto di lui nuotano due squali. Il murales è solo la fine di un articolato percorso di lavoro che è iniziato nelle scuole elementari del quartiere. Obiettivo: spiegare ai bambini l'importanza della tutela dell'ambiente. L'inaugurazione si terrà alle 16 del 16 settembre, in presenza di tutti gli studenti che hanno partecipato alla progettazione dell'opera.

