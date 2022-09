Un microchip salva-retina | al San Giovanni di Roma il primo impianto

(Di martedì 13 settembre 2022)– Undi minuscole dimensioni (2 x 2 mm. con spessore di 30 micron) che capta la luce nell’infrarosso e, generando stimoli elettrici, è in grado di restituire una visione utile nei pazienti affetti da degenerazione maculare legata all’età (AMD di tipo atrofico) evoluta allo stadio terminale di atrofia geografica. L’innovativoè stato effettuato presso l’AO SanAddolorata died è ilad avvenire in Italia nell’ambito del progetto internazionale PRIMAvera, lo studio clinico multicentrico nella lotta contro la cecità, in particolare quella causata dalla degenerazione maculare legata all’età (AMD) di tipo atrofico evoluta allo stadio terminale di atrofia geografica (GA), avviato anche negli Stati Uniti, Francia, Germania e Inghilterra. L’intervento ...

startzai : RT @marghiadnsal: Impiantato un #microchip davvero minuscolo in grado di restituire una #visione utile nei pazienti con #atrofia geografica… - marghiadnsal : Impiantato un #microchip davvero minuscolo in grado di restituire una #visione utile nei pazienti con #atrofia geog… -

PASSIONEtecnologica.IT

Dalsono risaliti al proprietario del cane e così è stato possibile riportare Chanel a casa. 'Sono stati eccezionali, hanno atteso tutto il tempo necessario per ricavare i dati, mentre il ...Per potersi registrare servono lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure la Carta Nazionale dei Servizi (la Tessera Sanitaria munita di), ma per utilizzare quest'ultima servono ... Bancomat e carte di credito, non si salva nessuno: ecco che cosa sta succedendo Chanel è una cagnolina molto fortunata: è stata salvata due volte nello stesso giorno, e la seconda proprio “per un pelo”. Della piccola volpina si erano perse le tracce ormai da circa un mese e i suo ...La polizia stradale di Battifolle ha salvato e sequestrato 10 cuccioli di barboncino destinati al mercato nero. Adesso sono stati affidati a Enpa. Alle 4:00 del mattino una pattuglia della stradale di ...