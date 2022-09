Tutti i vincitori degli Emmy 2022 | Zendaya e Ted Lasso trionfano

(Di martedì 13 settembre 2022) Finalmente, dopo due anni di edizioni a “metà”, glitornano ad essere in presenza con una cerimonia senza restrizioni. La premiazione di quelli che sono considerati i premi più importanti della tv americana è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Los Angeles. Eccodell’edizioneAwards. Inelle categorie comedy e drama Le due statuette più importanti, miglior serie comedy e miglior serie drammatica sono andate rispettivamente a Ted(targata Apple TV) e a Succession (HBO). Si tratta di una riconferma per entrambe le serie, che avevano già vinto il riconoscimento nel 2021 nel caso di Ted, e nel 2020 per quanto riguarda ...

Di seguito l'elenco completo di tutti i vincitori degli Emmy 2022! DRAMA Better Call Saul Euphoria Ozark Scissione Squid Game Stranger Things Succession Yellowjackets COMEDY Abbott Elementary Barry

Ma il protagonista assoluto, come tutti ci aspettavamo, è stata la serie rivelazione Squid Game, che ha trionfato su Netflix! Aveva già vinto ben 4 Emmy e ha ricevuto 14 nomination, come anche miglior ...La lista completa di tutti i vincitori agli Emmy Awards 2022, da Zendaya a Ted Lasso, passando per The White Lotus e Succession.