Salvini in diretta su TikTok, un utente gli dice di andare a letto: "Ma vacci tu, rosicone. Voglio stare coi miei amici fin quando voglio"

Matteo Salvini è in diretta su TikTok e sta parlando di elezioni. A un certo punto una persona gli scrive di andare a letto (è l'una di notte). Il leader della Lega legge il commento e gli risponde: "vacci tu, rosicone. Sto con la mia comunità di amici fin quando voglio. Sei un sinistrello? Stai sentendo l'odore di sconfitta?". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

