La teoria del complotto su Bill Gates e i «quantum dot» di grafene nei vaccini (Di martedì 13 settembre 2022) Come è noto, Bill Gates vaccini si è trovato al centro di diverse teorie del complotto di stampo No vax, che lo vedrebbero impegnato nella promozione dei vaccini contro il nuovo Coronavirus, soprattutto quelli a mRNA, allo scopo di controllarci e/o ridurre la popolazione mondiale. Una in particolare riguarda i «quantum dots». C’è anche chi usa un recente “studio” (rivelatosi infondato) su presunte «alterazioni del sangue nei vaccinati», di cui avevamo trattato in un precedente articolo. Per chi ha fretta: Bill Gates non ha mai sostenuto di voler impiantare del grafene (in nessuna forma) nelle persone attraverso i vaccini a Covid. L’affermazione viene attribuita in Italia anche dal co-autore di un recente studio ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Come è noto,si è trovato al centro di diverse teorie deldi stampo No vax, che lo vedrebbero impegnato nella promozione deicontro il nuovo Coronavirus, soprattutto quelli a mRNA, allo scopo di controllarci e/o ridurre la popolazione mondiale. Una in particolare riguarda i «dots». C’è anche chi usa un recente “studio” (rivelatosi infondato) su presunte «alterazioni del sangue nei vaccinati», di cui avevamo trattato in un precedente articolo. Per chi ha fretta:non ha mai sostenuto di voler impiantare del(in nessuna forma) nelle persone attraverso ia Covid. L’affermazione viene attribuita in Italia anche dal co-autore di un recente studio ...

