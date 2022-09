Inzaghi non sbaglia nulla, l'operazione Boemia risolleva l'Inter dalla crisi. La qualificazione resta possibile (Di martedì 13 settembre 2022) L’operazione Boemia si chiude nel migliore dei modi per l'Inter.. Tre punti frutto di due gol, una gestione agevole del vantaggio,... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) L’si chiude nel migliore dei modi per l'.. Tre punti frutto di due gol, una gestione agevole del vantaggio,...

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - FBiasin : “Se ci fosse #Conte…”. -Conte non è all’#Inter perché ha legittimamente scelto di lasciare la nave. -Il suo addio… - pino_nostro : RT @AIexDeI: E così, dopo tante polemiche sulla resa della squadra, critiche a giocatori e Inzaghi, il Bayern sovrasta il Barcellona come h… - EItonMcCartney : RT @NackaSkoglund89: I giocatori preferiti di Inzaghi sono Dimarco D'Ambrosio Dzeko Gagliardini Correa Handanovic Sono proprio suoi pupi… -