Il ministro degli Esteri polacco: Putin userà il nucleare? La risposta dell’Occidente non gli piacerebbe (Di martedì 13 settembre 2022) Messo alle strette il presidente russo Vladimir Putin potrebbe usare armi nucleari tattiche in Ucraina? L’ex ministro degli Esteri polacco Rados?aw Sikorski appare molto dubbioso che ciò possa avvenire. “Quanto alle armi tattiche, prima di tutto sono ora nei depositi e l’Occidente verrebbe a sapere, perché li monitora, se loro dovessero iniziare a distribuirle alle unità. Credo che gli Stati Uniti abbiano già comunicato a Putin che, se dovesse usarle, l’Occidente dispone di opzioni che non gli piacerebbero affatto”, ha detto Sikorski in un’intervista al sito ucraino European Pravda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Messo alle strette il presidente russo Vladimirpotrebbe usare armi nucleari tattiche in Ucraina? L’exRados?aw Sikorski appare molto dubbioso che ciò possa avvenire. “Quanto alle armi tattiche, prima di tutto sono ora nei depositi e l’Occidente verrebbe a sapere, perché li monitora, se loro dovessero iniziare a distribuirle alle unità. Credo che gli Stati Uniti abbiano già comunicato ache, se dovesse usarle, l’Occidente dispone di opzioni che non gliro affatto”, ha detto Sikorski in un’intervista al sito ucraino European Pravda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

martaottaviani : Momento: non ho parole. Il Ministro degli Esteri, #Lavrov, ha accusato l'#Occidente di aver dato vita a una… - SusannaCeccardi : Per il ministro dell’Interno Luciana #Lamorgese l’immigrazione clandestina non è in cima ai pensieri degli italiani… - NicolaPorro : ?? #ImpegnoCivico si attesta intorno o addirittura sotto l'1%. Eppure per una categoria il ministro degli Esteri rim… - lorenzomorandot : RT @martaottaviani: Momento: non ho parole. Il Ministro degli Esteri, #Lavrov, ha accusato l'#Occidente di aver dato vita a una #guerranonl… - lettera_marco : RT @martaottaviani: Momento: non ho parole. Il Ministro degli Esteri, #Lavrov, ha accusato l'#Occidente di aver dato vita a una #guerranonl… -