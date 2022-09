Hernandez e Sane piegano il Barcellona: Klopp passa in extremis (Di martedì 13 settembre 2022) Chiusa la prima serata del secondo turno di Champions: vittoria netta per il Bayern Monaco contro il Barcellona, Klopp passa in extremis È terminata la prima serata del secondo turno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 settembre 2022) Chiusa la prima serata del secondo turno di Champions: vittoria netta per il Bayern Monaco contro ilinÈ terminata la prima serata del secondo turno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Eurosport_IT : Il dream match della serata finisce 2 a 0 in favore dei tedeschi ????? La decidono Hernandez e Sané ???? #UCL |… - calciomercatoit : ?? #Sane e #Hernandez mandano KO il #Barcellona ?Il #Bayern è la favorita per la #ChampionsLeague ? - Torrenapoli1 : Il #Bayern la sblocca di testa con Hernandez, perso da Marcos Alonso Poi sull’entusiasmo raddoppia con Sane 1-2 mic… - Gio_Dusi : Dubbio anche per quanto riguarda la coppia difensiva da comporre con Lucas Hernandez, titolare certo: ballottaggio… - FcInterNewsit : 84' Altri due cambi per il #Bayern Fuori #Sané e #Hernandez Dentro #Musiala e #Stanisic #InterBayern 0-2 ???? -