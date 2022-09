Coppa Davis 2022, gironi: calendario completo, programma, date e orari dei match dell’Italia (Di martedì 13 settembre 2022) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo delle partite dell’Italia nelle finali di Coppa Davis 2022. Gli azzurri di capitan Volandri disputeranno i tre match della fase a gironi contro Croazia, Argentina e Svezia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dal 14 al 18 settembre. I cinque convocati dell’Italia sono Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. La copertura è affidata per la prima volta e fino al 2024 a Sky, con il canale di riferimento che sarà Sky Sport Tennis (numero 205). A seguire le partite dell’Italia, però, sarà anche la Rai, con uno studio allestito in loco ed il commento di ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il, le, gli, la copertura tv e ildelle partitenelle finali di. Gli azzurri di capitan Volandri disputeranno i tredella fase acontro Croazia, Argentina e Svezia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dal 14 al 18 settembre. I cinque convocatisono Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. La copertura è affidata per la prima volta e fino al 2024 a Sky, con il canale di riferimento che sarà Sky Sport Tennis (numero 205). A seguire le partite, però, sarà anche la Rai, con uno studio allestito in loco ed il commento di ...

