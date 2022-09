Conte come Zelig, così cambia idea su tutto (Di martedì 13 settembre 2022) Lo chiameremo «metodo Whitman». Da Walt, poeta americano del XIX secolo, che scrisse: «Mi contraddico? Certo che mi contraddico, Contengo moltitudini». E dunque eccola lì, la leadership di Giuseppe Conte, un lungo, splendente, epocale elogio umano della contraddizione elevata a gesto politico, e della disinvoltura a solidissimo scudo. Una ricetta buona da propinare a un'opinione pubblica che molto perdona e condona, perché la politica, rispetto agli anni in cui esistevano le appartenenze, le scuole di partito, i pensieri costruiti, è diventata fluida assai. E se quindi il posizionamento di Conte nel campo a sinistra del Pd inietta un senso alla sua storia, perché finalmente ha scelto un luogo nel mondo, non si può dimenticare l'essenza di questo sentiero lastricato di cambi in corsa, persino nella gestualità e nell'appeal. ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Lo chiameremo «metodo Whitman». Da Walt, poeta americano del XIX secolo, che scrisse: «Mi contraddico? Certo che mi contraddico,ngo moltitudini». E dunque eccola lì, la leadership di Giuseppe, un lungo, splendente, epocale elogio umano della contraddizione elevata a gesto politico, e della disinvoltura a solidissimo scudo. Una ricetta buona da propinare a un'opinione pubblica che molto perdona e condona, perché la politica, rispetto agli anni in cui esistevano le appartenenze, le scuole di partito, i pensieri costruiti, è diventata fluida assai. E se quindi il posizionamento dinel campo a sinistra del Pd inietta un senso alla sua storia, perché finalmente ha scelto un luogo nel mondo, non si può dimenticare l'essenza di questo sentiero lastricato di cambi in corsa, persino nella gestualità e nell'appeal. ...

