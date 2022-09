Caserta | parroco chiede offerte più generose ai fedeli | È aumentato tutto

lacittanews : L'inflazione galoppa, e anche le offerte dei fedeli si devono adeguare. Hanno fatto scalpore le parole di un parroc… - mattinodinapoli : Campania, il parroco chiede offerte più alte: «È aumentato tutto», polemiche -

commenta Sta facendo discutere un video in cui ildi Carinaro () , don Antonio Lucariello , chiede offerte più generose ai fedeli in vista della Festa patronale di Santa Eufemia, che si terrà il 16 settembre. Parlando dal pulpito, il ...A Carinaro, in provincia di, durante l'omelia ilDon Antonio ha chiesto ai fedeli di essere più generosi quest'anno nelle offerte per la festa di Sant'Eufemia (patrona del piccolo centro) per via dell'aumento dei ...L'inflazione galoppa, e anche le offerte dei fedeli si devono adeguare. Hanno fatto scalpore le parole di un parroco di Carinaro (Caserta), che durante la messa per la festa di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...